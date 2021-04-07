Тамбовчанку лишили родительских прав на троих дочерей

В Уваровском районе лишили прав многодетную маму, у женщины было три дочери 15, 12 и 8 лет. Ранее она уже была ограничена в родительских правах, но это никак не изменило отношение женщины к детям. Дочерями она не интересовалась, материально не помогала, в их жизни и развитии никакого участия не принимала, заботу об их здоровье не проявляла и вообще полностью самоустранилась от исполнения обязанностей родителя.

- В целях защиты прав детей от неблагоприятного воздействия матери и ненадлежащего исполнения ею своих обязанностей, решением Уваровского районного суда ответчица лишена родительских прав, - сообщает прокуратура Тамбовской области.