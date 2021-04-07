В Тамбове в столкновении машин на Моршанском шоссе пострадали два водителя

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 6 апреля в 7 часов 22 минуты в районе д. 10 на Моршанском шоссе г. Тамбова. 37-летний мужчина автомобиля «Лада Веста», столкнулся с иномаркой под управлением своего ровесника.

- В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств, при этом водителя «Toyota Camry» госпитализировали в ТОГБУЗ ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбова, а водитель «Лада Веста» самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.