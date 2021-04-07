На Тамбовщине пройдет фестиваль им. Н.Х. Рыбакова

После долгого перерыва в Тамбове вновь пройдет театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова. Участие в конкурсной программе примут театральные коллективы из Тулы, Калуги, Арзамаса, Тамбова и Мичуринска. А театры из Москвы и Донецка станут почетными гостями фестиваля. В этом году также состоится и Малый Рыбаковский фестиваль, в рамках которого театры нашей области покажут свои лучшие постановки жителям городов и районов. Как отмечают организаторы, для участников фестиваля и зрителей это большое и долгожданное событие, ведь в течение всего прошлого года театры не выезжали на гастроли из-за коронавирусных ограничений.

Отметим, что все показы пройдут с учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований. Продажи билетов на программу XIV театрального фестиваля имени Н.Х. Рыбакова уже стартовали. Спектакли состоятся с 12 по 19 мая.

Официальными наградами фестиваля являются премия имени Н.Х.Рыбакова в номинациях «Актер России», «Актриса России», премия «Признание» и премия «За честь и достоинство» имени народной артистки РСФСР Т.А. Битрих.

Торжественное открытие фестиваля состоится 12 мая, почетный гость - Московский драматический театр на Перовской, который покажет спектакль "Метель" А.С.Пушкин в постановке режиссера Гульнары Галавинской.

Откроет конкурсную программу 13 мая Мичуринский драматический театр спектаклем "Блудный сын" по киноповести В.Шукшина "Калина красная", режиссер - Николай Елесин.

14 мая выступит почетный гость фестиваля Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна со спектаклем "Ромео и Жанетта". Режиссер - Сергей Бобровский.

15 мая в борьбу за награды вступит Тульский академический театр драмы имени М.Горького. Актеры сыграют спектакль "Фронтовичка" А.Батурина. Режиссер - Дмитрий Краснов.

16 мая свой спектакль "Визит дамы" в постановке режиссера Андрея Боровикова покажет Тамбовский драматический театр.

17 мая зрители увидят постановку Калужского областного драматического театра "На всякого мудреца довольно простоты" по Островскому. Режиссер - Владимир Хрущев.

18 мая выступит Арзамасский театр драмы с постановкой "Тень" Е.Шварца. Режиссер - Александр Иванов.

19 мая состоится награждение лауреатов фестиваля. А после стартует Малый Рыбаковский фестиваль. На его открытие пригласили Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Гости привезут в Тамбов спектакль "Жестокие игры" в постановке режиссера-педагога Глеба Подгородинского, сына известного театрального деятеля, заместителя художественного руководителя Малого театра Валерия Подгородинского, стоявшего у истоков Рыбаковского фестиваля. При его непосредственном участии и был создан театральный фестиваль-конкурс в Тамбове, который посвящен памяти выдающегося артиста Николая Рыбакова.

- Каждый год на тамбовской сцене проходит отбор лучших актеров со всей страны, - сообщает администрация Тамбовской области. - Театры привозят сюда именно такие постановки, которые дают возможность ярче всего раскрыть талант и мастерство артиста. Фестиваль проводится администрацией Тамбовской области и региональным управлением культуры и архивного дела при поддержке Малого театра России.