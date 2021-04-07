Тамбовчанин, застреливший мужчину в кафе, получил 8 лет колонии

В Тамбовской области вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов).

Следствием и судом установлено, что вечером 30 мая прошлого года осужденный вместе с братом приехал в кафе села Красносвободное Тамбовского района, где встретил своего знакомого, с которым у него последнее время складывались конфликтные отношения. Мужчина подошел к нему с целью поприветствовать, но тот его проигнорировал. В полночь присутствующие в кафе мужчины стали разъезжаться. На автомобильной стоянке около кафе между ними произошла очередная ссора, поводом к которой послужили оскорбительные высказывания одного из конфликтовавших. Разозлившись, злоумышленник достал из автомобиля обрез охотничьего ружья и произвел два выстрела в область головы и груди потерпевшего. От полученных огнестрельных ранений 39-летний потерпевший скончался на месте преступления. После совершения преступления фигурант скрылся с места происшествия и позже был задержан в Саратовской области.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области.