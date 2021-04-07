Котовчанин с помощью угроз пытался «выбить» чужой долг с местного жителя

Сотрудниками уголовного розыска города Котовска по подозрению в совершении вымогательства 6 апреля был задержан 45-летний мужчина, ранее судимый за совершение тяжкого преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Полицейские установили, что некоторое время назад житель столичного региона одолжил деньги своему знакомому – 44-летнему жителю Котовска. В установленный срок должник не вернул средства, ссылаясь финансовые проблемы.

Для возвращения долга москвич обратился к своему знакомому, тоже из Котовска, который при личной встрече с должником стал в грубой форме требовать вернуть деньги с процентами. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина обратился за помощью в отдел полиции.

- Полицейскими проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, проводится сбор улик и доказательств совершения преступления, решается вопрос об аресте подозреваемого. За совершение данного преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.