Тамбовчанина, «косившего» от армии, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Суд вынес приговор 24-летнему жителю села Красносвободное. Мужчину признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

На следствии и в суде установлено, что в декабре прошлого года молодому человеку дважды вручались повестки о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Однако он ни в первый, ни во второй раз в указанное в повестке время без уважительных причин в военкомат не явился.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, а максимально - лишение свободы на срок до двух лет.

- В данном случае приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.