Вода в реках Тамбовской области пошла на убыль

На большинстве наблюдаемых участков рек Тамбовщины отмечается падение уровня воды от 1 до 64 сантиметров. Подъем уровня на 28 сантиметров за сутки отмечен на реке Лесной Воронеж в Мичуринском районе и на 5 сантиметров на реке Ворона в Кирсановском районе.

В зонах наблюдения гидропостов на пойму вода вышла на реках Лесной Воронеж, Кариан, Ворона в Кирсановском районе, Савала в Жердевском районе.

- Обходчики и ремонтная бригада Тамбовского водного хозяйства контролируют состояние гидротехнических сооружений и гидрологическую обстановку на искусственных водных объектах области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - На днях специалисты регулировали уровень воды в прудах Тамбовского и Петровского районов. Планируется проведение аналогичных работ в Никифоровском районе.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки уровень воды в Цне на территории Тамбова понизится на 10 сантиметров.