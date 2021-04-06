В центре Тамбова установили 20 новых урн

Тамбовчанам будет куда выбросить мусор Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

20 новых урн для сбора мусора были установлены сегодня в скверах им. В.С. Петрова, им. Г.Р. Державина и «Октябрьский». Эту работу выполняют бригады муниципального предприятия «Дирекция благоустройства и озеленения». В ближайшие дни новые урны будут установлены и на улице Набережной.

- Всего в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства до 1 мая в городских парках и скверах планируется установить 240 новых урн, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.