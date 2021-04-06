В Тамбове разрешили провести парад Победы на 9 мая

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал документ, разрешающий организацию подготовки и проведение мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из этого следует, что парад Победы в этом году состоится.

Напомним, парад Победы из-за пандемии коронавируса в прошлом году перенесли с 9 мая на 24 июня. Именно в этот день в 1945 году в Москве прошел первый парад Победы. Однако на него не приглашали ветеранов, а также не было театрализованного представления.

- Соответствующие изменения внесены в постановление № 193 администрации области о введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона, - добавили в пресс-службе администрации Тамбовской области.