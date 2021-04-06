Пять улиц в Тамбове временно останутся без электричества

Как сообщает пресс-служба администрации города, 7 апреля в областном центре отключат электроэнергию на пяти улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» очередных ремонтных работ.

При проведении профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции свет отключат по следующим адресам:

с 9.00 до 11.30 - ул. К.Маркса, д. 45/35; ул. Сергеева-Ценского, д. 28, 28А;

с 14.00 до 16.30 - ул. Коммунальная, д. 4-9; ул. Советская, д. 112а, б, г.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по ул. 2-я Шацкая, д. 39-57.