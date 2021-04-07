Прокуратура потребовала заменить ветхие окна в тамбовской школе

Прокурор Пичаевского района потребовал установить в местной начальной школе новые окна. Во время проверки, которая проходила в образовательном учреждении, выяснилось, что оконные рамы в здании установили больше 40 лет назад. Они находятся в ветхом состоянии и открывать их, чтобы проветрить, нельзя. В здании, в 1-4 классах, обучаются 165 детей. Невозможность проветрить помещения, по мнению прокуратуры, создают угрозу для здоровья и жизни ребят.

- По данному факту прокурор района обратился в Пичаевский районный суд с административным исковым заявлением с требованием обязать ответчиков установить новые оконные рамы, - сообщает прокуратура Тамбовской области.