На Тамбовщине выберут «Семью года-2021»

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в ноябре 2021 года в столице
Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
На Тамбовщине объявлен региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2021». Его организатором стало управление социальной защиты и семейной политики. По традиции победителей будут определять в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций» под девизом: «Моя семья – моя Россия».
Принять участие в конкурсе могут семьи:
- семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;
- семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, добро;
- социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и благотворительной деятельностью;
- семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес);
- семьи, ведущие здоровый образ жизни, занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей;
- семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно – историческому наследию, национальной культуре.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая 2021 года по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 27 «а», каб. № 216 и на электронный адрес: kna@uszn.tambov.gov.ru. Контактное лицо: Козадаева Нина Александровна, телефон для справок: 8(4752)71-07-53.
- По итогам областного конкурса материалы семей-победителей будут направлены в оргкомитет Всероссийского конкурса «Семья года». Подведение итогов финала конкурса и торжественное награждение семей-победителей планируется в ноябре 2021 года в Москве, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.