На Тамбовщине выберут «Семью года-2021»

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в ноябре 2021 года в столице Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщине объявлен региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2021». Его организатором стало управление социальной защиты и семейной политики. По традиции победителей будут определять в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций» под девизом: «Моя семья – моя Россия».

Принять участие в конкурсе могут семьи:

- семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;

- семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, добро;

- социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и благотворительной деятельностью;

- семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес);

- семьи, ведущие здоровый образ жизни, занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей;

- семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно – историческому наследию, национальной культуре.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая 2021 года по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 27 «а», каб. № 216 и на электронный адрес: kna@uszn.tambov.gov.ru. Контактное лицо: Козадаева Нина Александровна, телефон для справок: 8(4752)71-07-53.

- По итогам областного конкурса материалы семей-победителей будут направлены в оргкомитет Всероссийского конкурса «Семья года». Подведение итогов финала конкурса и торжественное награждение семей-победителей планируется в ноябре 2021 года в Москве, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.