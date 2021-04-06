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Общество6 апреля 2021 12:20

В Тамбове появится градостроительный совет

В него войдут архитекторы, специалисты и общественники
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В ближайшее время в областном центре появится градостроительный совет. Это орган, который будет представлять позицию города по любым изменениям в генеральном плане и планам развития и застройки той или иной территории. Причем делать это объективно и профессионально. Врип главы города Максим Косенков поручил разработать положение о работе нового органа и сформировать предложения по персональному составу.

- По мнению градоначальника в совет должны войти архитекторы, специалисты, а также представители общественности, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.