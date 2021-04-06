В Тамбовской области проверили охотников

Росгвардейцы изъяли 82 единицы оружия

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тамбовской области вместе со специалистами природоохранных структур провели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» в связи со стартом сезона охоты. В общей сложности проверили более 500 владельцев оружия на предмет правильной эксплуатации и хранения оружия.

В результате профилактического мероприятия росгвардейцы пресекли 103 нарушения, 82 единицы оружия изъяли, 18 лицензий и разрешений на него аннулировали. В добровольном порядке тамбовчане сдали 2 единицы огнестрельного оружия и патроны к нему.

- На территории Тамбовской области числится около 28 тысяч жителей, в собственности которых находится свыше 43 тысяч единиц различного вида огнестрельного оружия, а также более 40 юридических лиц, использующих в своей деятельности огнестрельное оружие, - сообщают в Управлении Росгвардии по Тамбовской области.

В ведомстве напоминают, что за добровольную сдачу из незаконного оборота оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, люди освобождаются от уголовной ответственности и в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области могут получить денежное вознаграждение до 20 тысяч рублей. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность.

Фото Управления Росгвардии