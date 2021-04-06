В Тамбовской области парень угнал чужое авто и попал на нем в ДТП

В дежурную часть МОМВД России «Моршанский» 4 апреля поступило сообщение об угоне автомобиля. Владелец машины рассказал, что припарковал ее на улице Зеленой в городе Моршанске. Выяснилось, что авто угнал знакомый, 18-летний парень из того же села.

На следующий день в ходе розыска полицейские нашли угнанный автомобиль с техническими повреждениями после ДТП. Был задержан и сам молодой угонщик, проживающий в Моршанском районе. При опросе он признал вину.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет. После проведения экспертизы будет определен ущерб, нанесенный автомобилю, который должен возместить виновный, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.