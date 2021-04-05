Дома на ул. Ленинградской, 10 в Тамбове, жители которых пожаловались в программу «Мужское/Женское», пойдут под снос

Градозащитники считают, что комплекс достоин статуса ценного

На улице Ленинградской,10 в Тамбове снесут три корпуса строения. Осенью прошлого года жильцы пожаловались на состояние своего дома в программу федерального канала «Мужское/Женское». Люди рассказали, что уже много лет живут в ужасных условиях, а в сентябре 2020-го в доме даже обвалилась стена. Тем не менее аварийным строение не признавали, такой статус получили лишь муниципальные квартиры, но не дом в целом. 1 апреля в администрации города подписали постановление, согласно которому все три корпуса дома по ул. Ленинградской, 10 (А,Б и В) признали аварийными и подлежащими сносу.

Как следует из документа, жилищный комитет мэрии должен отселить людей из муниципального жилья до конца текущего года. Собственники квартир должны за свой счет демонтировать дом до 31 декабря 2024 года.

Кстати, ведущие программы Александр Гордон и Юлия Барановская обращались в региональное управление Госохраны памятников, с просьбой признать дом на ул. Ленинградской, 10 выявленным объектом культурного наследия, но получили от тамбовских чиновников отказ. Вместе с тем, по данным тамбовских градозащитников, ранее строение имело такой статус. Существует охранное обязательство от 19 августа 2014 года, где говорится, что он принят на государственную охрану по согласованию с Министерством культуры РСФСР № 14-22-уе от 9 марта 1992 года. По непонятным причинам дом из перечня выявленных объектов исключили.