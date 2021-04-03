Николай Луганский в Тамбове: «Я сюда всегда приезжаю с огромным удовольствием»

Николай Луганский Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Концерт прославленного пианиста, народного артиста России Николая Луганского откроет сегодня XXXIX Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова. Имя Рахманинова на протяжении многих лет притягивает на тамбовскую землю исполнителей мировой величины. В их числе давний друг Ивановки и художественный руководитель фестиваля Николай Луганский. Несмотря на свой загруженный график, он всегда находит время посетить нашу область. Сегодня перед концертом народный артист России рассказал о своем отношении к Рахманинову и планах на предстоящий Год музыки, посвященный 150-летию композитора.

- Я сюда всегда приезжаю с огромным удовольствием. Это замечательный город, у меня здесь очень много друзей, своя родная публика. А на другом конце области замечательная Ивановка, где Рахманинов написал большую часть своих великих произведений. Рахманинов все-таки обожал Ивановку, это было место, которое давало ему невероятные силы для работы. Ивановка и мне дает огромный импульс для творчества и работы, - рассказал Николая Луганский.

Пианист рассказал о том, что поддерживает идею о присвоении «Ивановки» статуса федерального музея. Также Николай Луганский отметил, что «Ивановке» просто необходим концертный зал, а Тамбову – отреставрированная филармония. И он надеется, что к юбилею Рахманинова, который будут отмечать на государственном уровне, это наконец-то случится.

- Рахманинов – он единственный. Таких личностей у нас в России можно перечесть на пальцах двух рук. Это величайший гений. И очень хорошо, что государство так отнеслось к предстоящему празднованию его 150-летия. Конечно же, я считаю, что музей Рахманинова должен стать федеральным. Это даст новые возможности для музея, позволит напрямую решать вопросы с центром, который мог бы дать «Ивановке» больше организационных и финансовых ресурсов, - отметил Луганский.

Сам Николай Луганский собирается вновь приехать в Ивановку и дать там концерт в конце августа этого года. А на предстоящий Год музыки у пианиста грандиозные планы, некоторыми он сегодня поделился с журналистами.

- Конечно же, я буду играть огромное количество музыки Рахманинова. Есть такая мысль, что, может быть, в 2023 год мне удастся на концертах сыграть вообще все его сочинения, которые были написаны для рояля. Посмотрим, возможно, это слишком грандиозный проект, но я точно буду играть все пять концертов. И здесь буду играть, и во многих других странах.

Сегодня в исполнении Николая Луганского для зрителей Рахманиновского фестиваля прозвучат произведения Бетховена, Дебюсси и, конечно же, самого Рахманинова.

- Сегодня первое отделение концерта посвящено Бетховену. Он, наверное, один самых пострадавших от пандемии. Во всем мире были намечены грандиозные торжества и концерты в честь 250-летия Бетховена в 2020 году и практически ничего не состоялось. Масса моих Бетховенских программ тоже не состоялась. Но зато получилось записать диск - три сонаты Бетховена, 28-ая, 30-ая и 32-ая. Диск уже даже получил какую-то награду. Две сонаты я сыграю сегодня, 30-ую и 32-ую в честь Бетховена. А во втором отделении будет музыка Дебюсси, эстампы, три картины трех разных стран и семь этюдов-картин Сергея Васильевича Рахманинова. Я с огромным удовольствием играю все, что написано Рахманиновым, он, во-первых, гений, а, во-вторых, великий пианист, который, как никто, чувствовал рояль.

Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию концерта на нескольких ресурсах: на сайте КУЛЬТУРА.РФ, в Youtube и в официальной группе Вконтакте "Международный фестиваль им.С.В.Рахманинова".

https://www.culture.ru/.../otkrytie-xxxix-mezhdunarodnogo...

https://vk.com/festrachmaninoff

https://www.youtube.com/watch?v=U8DQGAmNqSw&t=5s