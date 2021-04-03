В Тамбовской области передают в суд дело врачей-взяточников

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовных дел в отношении трех медицинских работников одной из районных больниц, обвиняемых в получении взяток (ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые (врачи различных специализаций) получали деньги за выдачу листов нетрудоспособности без проведения фактического медицинского осмотра и обследования пациентов. Взятки врачи получали путем безналичных перечислений им денежных средств на банковские карты сотрудником регистратуры медицинского учреждения. Размер вознаграждения за один «больничный лист» варьировался от 1000 до 6000 рублей. Преступления выявлены сотрудниками УЭБ и ПК регионального управления МВД России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовные дела в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.