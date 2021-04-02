Цна в Тамбове за сутки «выросла» на 41 сантиметр

В Пригородном лесу Тамбова на время прохождения паводка разберут плотину на реке Цна. Таким образом специалисты рассчитывают минимизировать последствия половодья и предупредить возможные аварийные ситуации на гидротехническом сооружении.

- Работа плотины будет восстановлена в полном объеме после пропуска льда и весенних паводковых вод, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По данным областного гидрометеоцентра, уровень воды на Цне в Тамбове за сутки поднялся на 41 сантиметр. В целом по области за прошедшие сутки, 1 апреля, на реках наблюдался подъём уровня воды от 2 до 78 сантиметров. По состоянию на 3 апреля опасных гидрологических явлений на территории региона не ожидается.