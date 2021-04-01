Тамбовщина получила еще 11 тысяч доз вакцины от коронавируса

Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам медучреждений или через портал Госуслуг Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовскую область пришла еще одна партия вакцины от коронавируса в количестве 11 тысяч доз. В настоящее время идет процесс ее распределения между медицинскими учреждениями региона в соответствии с заявками.

Напомним, вакцинация в регионе организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Чтобы сделать прививку нужно записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал Госуслуг. Однако следует помнить, что в прививке может быть отказано по медицинским показаниям.

- По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 31 марта первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 59013 человек. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 42953 человека, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.