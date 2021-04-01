Преступная группа тамбовчан незаконно обеспечила «домом» 68 иностранцев

В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 6 человек, которые входили в преступную группировку, помогавшую иностранцам обосноваться в нашей стране. Участников обвиняют в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).

По версии следствия, 53-летняя жительница Мичуринска создала под видом оказания иностранным гражданам законных платных услуг преступную группу для организации незаконного пребывания иностранцев в Российской Федерации. В состав группы входили ее родственники и знакомые. Установлено, что с 2014 по 2019 год члены сообщества фиктивно трудоустраивали жителей зарубежья, ставили их на учет по месту пребывания, регистрировали в принадлежащих им жилищах либо договаривались о предоставлении прописки с другими собственниками. Иностранцам «помогали» сдать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства страны, необходимые для легального проживания. Также иностранцам содействовали в оформлении различных фиктивных справок и заявлений.

Благодаря такой «поддержке» 68 иностранных граждан необоснованно получили документы, предоставляющие право незаконно пребывать и осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Следствию удалось доказать получение участниками группы в качестве вознаграждения от жителей зарубежья не меньше 1,5 млн рублей. Преступная деятельность участников группы вывили сотрудники регионального управления ФСБ России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.