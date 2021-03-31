В Тамбове спилят более 200 опасных деревьев

Кроме того, 119 аварийных дерева будут опилены Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В этом году в Тамбове благоустроят территории, прилагающие к 31 многоквартирному дому. В ближайшее время на них развернутся работы по асфальтированию. Кроме того, рабочие приведут в порядок зеленые насаждения.

Также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» преобразятся еще 42 дворовых территории, жильцы которых провели активную работу по включению своих дворов в программу.

Первый шаг к началу благоустройства — освобождение территорий от аварийно-опасных деревьев. На сегодняшний день подрядчики уже приступили к реализации первого этапа работ, в ходе которого будет спилено 230 и опилено 119 деревьев, которые представляют угрозу местным жителям и их имуществу.

- Вокруг данной темы разгоралось немало дискуссий, однако из года в год данное направление остается в числе самых востребованных, подтверждением тому служат многочисленные заявки жителей на данный вид работ, - директор муниципального учреждения «Долговой центр» Олег Назаров.