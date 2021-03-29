Замначальника тамбовской колонии обогащался на сшитых заключенными футболках

В суд направляют уголовное дело в отношении теперь уже бывшего заместителя начальника колонии города Моршанска. По версии следствия, мужчина, используя своё служебное положение и действуя с целью личного обогащения в 2018-2019 гг. получал от индивидуального предпринимателя денежные средства в качестве оплаты услуг, оказываемых колонией по пошиву одежды.

Установлено, что предприниматель покупал сшитые заключенными футболки по 100 рублей за одно изделие, а в кассу колонии заместитель начальника отдавал всего 60 рублей. 40 рублей с каждой футболки он присваивал себе.

- В общей сложности сотрудник незаконно присвоил 240 180 рублей, чем причинил колонии ущерб, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - После вручения мужчине копии обвинительного заключения вместе с материалами дела будет направлено в суд для рассмотрения по существу.