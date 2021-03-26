Тамбовчанин до смерти избил подругу

13 января в собственном доме в р.п. Знаменка обнаружили тело 57-летней женщины с травмами, свидетельствовавшие о насильственном характере ее смерти. По данному факту в Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). В совершении этого преступления обвиняется ранее неоднократно судимый 49-летний знакомый погибшей. Помимо этого, еще он обвиняется в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

По версии следствия, днем 12 января мужчина находился в гостях у женщины, где вместе с ней распивал спиртные напитки. Во время застолья мужчина счел некоторые высказывания хозяйки дома оскорбительными, избил ее, после чего допил спиртное и ушел домой. На следующий день мертвую женщину нашли ее родные. Причиной ее смерти стали тупая травма грудной клетки и многочисленные переломы ребер.

Кроме этого, ранее, вечером 31 декабря злоумышленник похитил барсетку знакомого, в которой находились 3050 рублей.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее фигурант более 20 лет провел в местах лишения свободы, в том числе за изнасилование и совершение преступлений против собственности.