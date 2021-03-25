За три дня в Тамбове произошло 9 аварий на коллекторах

Коллекторы провалились в разных частях города

За последние три дня, с 22 по 24 марта, в Тамбове произошли сразу 9 аварийных ситуациях на коллекторах. Большое количество талых и грунтовых вод приводит к провалам на сетях. Среди крупных ЧП в «Тамбовских коммунальных системах» выделяют аварии на коллекторах диаметром от 300 до 900 мм, которые расположены по ул. Володарского, 21, ул. Подвойского,7, ул. Бастионная, 24Е, Моршанскому шоссе, 26 и 28, а также Гастелло, 119.

- По всем этим адресам проводятся ремонтные работы, рассказали в пресс-службе АО «ТКС». - Компания просит горожан проявлять бдительность и осторожность, находясь вблизи провалов, и в целях безопасности не пересекать ограждения.

Учитывая сложность ситуации, коммунальщики рассматривают возможность введения в областном центре режима повышенной готовности и круглосуточного дежурства аварийных бригад.

Фото АО "ТКС"