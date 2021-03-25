Прокуроры обязали администрацию одного из районов Тамбовщины убрать мусорную свалку

В Сосновском районе местные жители пожаловались на несанкционированную свалку, расположенную примерно в 700 метрах западнее села Новое Грязное. В итоге прокуратура провела проверку и выявила нарушения Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

На земельном участке находилось большое скопление строительного и бытового мусора, сломанной бытовой техники, мебели и т.д.

- Прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Сосновского района и возложении обязанности принять меры по организации вывоза мусора с территории указанного земельного участка. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.