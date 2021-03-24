Тамбовчанина, забившего молотком лежачего дедушку, могут отправить на принудительное лечение

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Инжавинского района, уличенного в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, днем 27 ноября 2020 года, внук зашел в комнату, где на кровати лежал его дед, и нанес ему несколько ударов молотком по голове, после чего скрылся. С полученными травмами 81-летний пенсионер был госпитализирован в медучреждение, где через день скончался в реанимации.

- Для определения психического состояния фигуранта в рамках расследования уголовного дела проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.