Тамбовский адвокат получил два с лишним года колонии за мошенничество

В Тамбовской области вынесли приговор теперь уже бывшему адвокату. Мужчину признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

На следствии и в суде установили, что юрист во время телефонных разговоров с осужденными либо при общении с их родственниками и знакомыми обещал им оказать содействие в условно-досрочном освобождении и смягчении приговоров. Помощь адвоката якобы должна была заключаться в передаче «нужным» людям денежного вознаграждения за положительное решение этих вопросов, а именно - удовлетворение судом соответствующих ходатайств осужденных. Следствию удалось доказать незаконное получение адвокатом почти 600 тысяч рублей, при этом юридическую и иную помощь лицам, от которых он получал вознаграждение он не оказывал, соглашения на оказание юридической помощи с ними не заключал. Все полученные обманным путем деньги фигурант потратил на свои нужды.

- В мае прошлого года при получении еще 175 тысяч рублей адвокат был задержан. Данные преступления выявлены и пресечены при участии оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и ФСИН России, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.