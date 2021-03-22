В Тамбовской области мужчина украл трубы, чтобы сдать их на металлолом и купить спиртное

В Котовске полицейские раскрыли дачную кражу. Ранее 46-летний владелец дачного участка обнаружил пропажу металлических труб. В результате розыскных мероприятий стражи порядка вышли на след вора. Им оказался 47-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Как рассказал задержанный, похищенные трубы он успел сдать в пункт приема металлолома, а деньги потратил на спиртное. Сейчас проверяется причастность жителя Котовска к схожим дачным кражам.

- По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.