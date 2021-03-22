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Происшествия22 марта 2021 10:19

При столкновении фуры и легковушки в Тамбовском районе погиб мужчина

39-летний водитель «Lada Granta» скончался от травм до приезда медиков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель отечественного авто выехал на встречку

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 20 марта в 5 часов 35 минут на 389 километре автодороги «Орел – Ливны - Елец - Липецк – Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района. 39-летний водитель автомобиля «Lada Granta» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Renault Midum», под управлением 53-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Lada Granta» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ДТП