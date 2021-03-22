При столкновении фуры и легковушки в Тамбовском районе погиб мужчина

Водитель отечественного авто выехал на встречку Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 20 марта в 5 часов 35 минут на 389 километре автодороги «Орел – Ливны - Елец - Липецк – Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района. 39-летний водитель автомобиля «Lada Granta» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Renault Midum», под управлением 53-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Lada Granta» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.