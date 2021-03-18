В колбасном ларьке под Тамбовом торговали контрафактным алкоголем известных марок

Полицейские провели проверку в торговом павильоне, расположенном в поселке Строитель. Ранее к ним поступило сообщение о том, что здесь торгуют контрафактным алкоголем. Эти данные подтвердились. В колбасном ларьке микрорайона Северный. 31-летняя продавщица реализовывала спиртное различных наименований известных марок – водку, виски, вино и пр. После осмотра бутылок со спиртосодержащей жидкостью полицейские сделали вывод, что это контрафакт. Бутылки, в которых находились 48 литров спиртосодержащей жидкости изъяли и отправили на экспертизу. Если проверка покажет, что алкоголь опасен для жизни и здоровья, то помимо административной ответственности и штрафа продавца и предпринимателя может ожидать еще и уголовное наказание.

- В данной торговой точке это уже не первый случай продажи контрафактного алкоголя, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Проводится проверка.