В Тамбовской области мужчина в гостях угрожал вилкой приятелю

В микрорайоне Кочетовка города Мичуринска на улице 7 Ноября, ранее имевший проблемы с законом 60-летний местный житель, поссорился в гостях со своим приятелем. В какой-то момент он схватил со стола вилку и начал угрожать товарищу. Стражи порядка задержали дебошира и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Ему грозит арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.