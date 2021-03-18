На улице Коммунальной в Тамбове демонтируют рекламные вывески

Собственникам конструкций придется либо убрать вывески, либо привести их в соответствии с Правилами благоустройства Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На днях в Тамбове представители комитета архитектуры и градостроительства провели рейд по проверке рекламных вывесок. Они обследовали здания, расположенные на улице Коммунальной от улицы К.Маркса до улицы Красной.

Специалисты пришли к выводу, что 213 рекламных конструкций не соответствуют Правилам благоустройства, поэтому их нужно демонтировать. При этом 177 баннеров размещены на объектах культурного наследия. Всего же было обследовано 317 вывесок и рекламных объявлений.

- Большинство нарушений касается места размещения — все вывески должны быть расположены в один линейный ряд между первым и вторым этажами, а также высоты рекламной конструкции, которая не должна превышать 50 см, - сказала Яна Ломко, начальник отдела генпланирования и охраны объектов культурного наследия, - Информационные конструкции, размещенные на зданиях, являющихся объектами культурного наследия, должны быть на прозрачной подложке или обходиться без короба, чтобы не закрывать архитектурных элементов.

По итогам рейда в адрес собственников вывесок направят 32 предписания для их демонтажа или приведения в соответствие с требованиями Правил благоустройства.