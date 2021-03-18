На Тамбовщине 14-летний водитель без прав протаранил легковушку

Авария произошла в Бондарском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 17 марта в 16:45 на улице Коммунальной около дома №24 села Пахотный Угол Бондарского района. 14-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21150» без прав при выполнении маневра обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «Lada Kalina», за рулем которой находился 60-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21150» и его пассажир, 47-летний мужчина, получили телесные повреждения, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.