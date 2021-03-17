На трассе в Тамбовской области опрокинулся «КамАЗ»

Большегруз "слетел" с трассы и опрокинулся Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 16 марта в час дня на 391 километре автодороги «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района. 48-летний водитель автомобиля «КамАЗ» в составе прицепа «722914» зацепил правыми колесами прицепа обочину, в результате мужчина потерял контроль над управлением грузовиком. Машина съехала в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП водитель получил травмы, его осмотрели на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.