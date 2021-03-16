80-летняя тамбовчанка погибла под колесами автомобиля

Пенсионерка скончалась до приезда "скорой" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибла пожилая женщина, произошла 15 марта в 22 часа 35 минут на 28 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернандовка», проходящей по территории Бондарского района. 31-летний водитель автомобиля «Lada Granta» наехал на 80-летнюю женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части дороги.

- В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.