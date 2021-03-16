Тамбовчанин напал на приятеля с косой

14 марта в полицию обратился 48-летний мужчина, который рассказал, что на него напал приятель, у которого он находился в гостях. Во время застолья между знакомыми возникла ссора, во время которой 57-летний хозяин начал угрожать приятелю металлической частью косы. Нападения, к счастью, не последовало.

Позже напуганный мужчина обратился в дежурную часть полиции. Все стороны конфликта и жители ближайших домов были опрошены, изъята металлическая часть косы с отпечатками пальцев.

- Ранее он уже не раз имел проблемы с законом, ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».