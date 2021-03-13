Тамбовчане празднуют Масленицу

В Тамбовской области проходят Масляничные гуляния. Так, в Рассказово праздник провели у здания городской библиотеки. На него пригласили школьников. Ребята узнали о традициях и обычаях празднования Масленицы, о том, как правильно называется каждый день масленичной недели. Здесь же школьникам рассказали о том, как можно совместными усилиями сделать город красивее и благоустроеннее.

В Тамбове веселые эстафеты и конкурсы организовали в сквере на площади Льва Толстова. Гости праздника пели песни вместе с любимыми артистами, угощались блинами. Напомним, сквер был благоустроен в 2019 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проходят Масленичные гуляния и в мичуринском парке культуры и отдыха. Активисты Мичуринского волонтерского корпуса рассказывают горожанам о предстоящем голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. Гостям праздника раздают информационные листовки, а также брендовые флажки со специальными QR- кодами. Отсканировав его, можно почерпнуть всю необходимую информацию о голосовании на сайте www.68.gorodsreda.ru.

Напомним, ежегодно в городах Тамбовской области с населением более 20 тысяч человек проводится голосование за благоустройство общественных территорий. Его победители включаются в муниципальные программы благоустройства следующего года. В процессе отбора общественных территорий для благоустройства могут участвовать жители в возрасте от 14 лет. Для этого потребуется учетная запись на портале госуслуг.

- Голосование состоится в городах Тамбов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Уварово, Рассказово, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В этом году оно пройдет с 26 апреля по 30 мая. Проголосовать можно будет через интернет на сайте www.68.gorodsreda.ru.

Жителям городов для отбора в муниципальные программы 2022 года предложат 25 общественных пространств. Так, в Тамбове на голосование будет вынесено 8 территорий, в Мичуринске - 5, в Рассказово - 4, в Котовске и Моршанске - по 3, в Уварово - 2. Итоги голосования будут подведены 1 июня 2021 года.