Тамбовских мам с детьми приглашают на международный фотоконкурс

1 февраля стартовал прием заявок на международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Организатором конкурса является региональная общественная организация «Интернациональный Союз Женщин».

Главными задачами являются: сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, создание уникальной площадки для сплочения народов России разных конфессий и политических взглядов посредством представлений национального костюма, сохранение семейных ценностей.

- К участию в конкурсе приглашаются мамы и дети. Возрастных ограничений нет, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Прием заявок будет продолжаться до 25 августа 2021 года. Условия участия размещены на официальном сайте конкурса www.ethno-photo.com.

15 сентября на официальном сайте будут объявлены 150 финалистов и 20 победителей. Награждение призеров конкурса пройдет 16 октября этого года на торжественной церемонии выставки международного конкурса «Мама и дети в национальных костюмах».