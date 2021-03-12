Сотрудник мичуринского аграрного техникума попалася на взятке

В Мичуринском районе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника аграрного техникума, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По версии следствия, подозреваемый получил от местного жителя 15 тысяч рублей в качестве взятки за то, чтобы он помог ему получить свидетельство о прохождении обучения по программе «Тракторист» без фактического участия в учебном процессе и сдачи экзамена на право управления самоходными машинами.

- Следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.