В Тамбовской области мужчина ответит в суде за смерть приятеля

В Мичуринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 28 января этого года, обвиняемый и потерпевший выпивали в гостях у общего знакомого. В какой-то момент они стали высказывать в адрес друг друга взаимные претензии и оскорбления. Позже словесная ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый со значительной силой нанес 49-летнему приятелю удар кулаком в живот.

Через некоторое время состояние потерпевшего ухудшилось, и его госпитализировали в медицинское учреждение, где 1 февраля он скончался от тупой травмы живота, повлекшей разрыв внутреннего органа и развитие перитонита.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.