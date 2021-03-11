В Тамбове оштрафовали организаторов незаконного казино

В Тамбове определили меру наказания жителям Котовска, которых признали виновными в организации незаконных азартных игр. По версии суда и следствия, 32-летний мужчина, зная, что игорный бизнес в нашем регионе запрещен, подыскал помещение по улице Дроздовая города Тамбова, приобрел и разместил там игровое оборудование - столы, карты, фишки и другую атрибутику. В этом помещении он вместе со своим 48-летним знакомым с февраля по май 2020 года незаконно организовывали проведение азартных игр. Преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена оперативными сотрудниками регионального УМВД России.

- По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил каждому фигуранту меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.