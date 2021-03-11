Тамбовчанина будут судить за поджог чужой машины из мести

В Моршанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого поджоге чужого автомобиля. Установлено, что 19 июня 2020 года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о возгорании иномарки «Skoda Octavia». Полыхающую машину заметили очевидцы и потушили ее, однако она получила технические повреждения.

Во время осмотра места происшествия полицейские выяснили, что причиной возгорания стал поджог. Стражи порядка установили причастность к совершению преступления 43-летнего мужчины и задержали его.

Как установило следствие, злоумышленник, будучи пьяным, пришел домой к одному мужчине и стал требовать встречи с его сыном, который его чем-то обидел. Хозяин дома прогнал незваного гостя со двора. На улице он увидел иномарку, принадлежащую его обидчику. Желая отомстить, обвиняемый нашел брошенную автошину, набил ее сухой травой, положил под машину и поджег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога».

- В настоящее время следователи МОМВД России «Моршанский» окончили расследование и направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.