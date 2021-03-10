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В салоне автобуса упала и получила травмы 54-летняя тамбовчанка

Медики «скорой» осмотрели пострадавшую на месте происшествия
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Женщина не удержалась на ногах в салоне автобуса

Женщина не удержалась на ногах в салоне автобуса

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове получила травмы пассажирка городского автобуса маршрута №50. Происшествие зафиксировали 9 марта в 13 часов 53 минут на улице Мичуринской около дома №128«В». В салоне «НефАЗа», которым управлял 39-летний водитель, упала 54-летняя пассажирка.

- В результате происшествия женщина получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавшую на месте осмотрели медики бригады скорой помощи.

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