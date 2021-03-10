В Тамбове грабители напали на 18-летнего парня в безлюдном месте

В Тамбове полицейские раскрыли грабеж, произошедший 12 февраля этого года на улице Астраханской. В этот день, вечером, в безлюдном месте двое злоумышленников напали на 18-летнего парня, и, угрожая расправой, отобрали у него мобильник.

Полицейские установили личности грабителей и задержали их. Ими оказались ранее судимый 23-летний житель улицы Советской и его подельник. Телефон злоумышленники успели продать, а деньги сразу потратили на себя.

- Возбуждено уголовное дело по п. «А, Г», ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.