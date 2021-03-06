Тамбовчанам бесплатно покажут японские фильмы

Кинофестиваль пройдет 13 и 14 марта

В областном центре пройдет IX кинофестиваль японских фильмов под названием «Японская весна в Тамбове». Его организатором являются Тамбовское региональное отделение общества «Россия-Япония», а также посольство Японии в России.

С 13 по 14 марта в кинозале Тамбовского областного краеведческого музея бесплатно покажут фильмы японских режиссеров. Сначала 13 марта в 15:00 в музее откроют выставку «Японские артефакты» (12+), а торжественное открытие фестиваля запланировано на 16:00.

В 17:00 зрители увидят драму «Никто меня не защитит» (16+). Фильм повествует об 15-летней школьнице, которая попадает под опеку полицейского в связи с арестом ее брата по подозрению в убийстве двух учениц начальной школы.

Во второй день фестиваля, 14 марта, в 16:00 тамбовчанам покажут фильм «Бусидо для шестнадцатилетних» (16+). В нем говорится о школьной секции кэндо, где занимается девятиклассница Санаэ Нисоги.

В 18:00 гости фестиваля увидят заключительную картину «От меня к тебе» (16+). В фильме рассказывается о милой и доброй девушке с необычной внешностью.