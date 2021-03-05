В Тамбове уставший за рулем КамАЗист «улетел» на обочину

Грузовик протаранил бетонный забор и ограждение Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель большегруза, произошла 4 марта в семь часов вечера на улице 40 лет Октября в районе дома №105 города Тамбова. 61-летний иногородний водитель автомобиля «КамАЗ» в составе полуприцепа «Kogel S24-1», как предполагается, устал в дороге, потерял управление грузовиком, который съехал с дороги на правую по ходу движения обочину и врезался в бетонный забор и металлическое ограждение.

- В результате аварии водителя с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.