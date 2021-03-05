На Тамбовщине мужчина убил приятеля, который выгонял его из дома

В Тамбовской области 50-летнему жителю Сосновского района предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, мужчина проживал в доме 59-летнего односельчанина из-за отсутствия отопления у себя дома. 27 февраля 2021 года между ними произошел конфликт, во время которого хозяин жилища стал выгонять гостя.

Возмутившись, обвиняемый схватил нож и нанес хозяину дома удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время по ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.