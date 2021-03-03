Крышу тамбовского лицея не чистили от снега и наледи

Прокуратура Октябрьского района выявила нарушения правил благоустройства в деятельности МАОУ «Лицей №29» города Тамбова. На момент проверки крыша корпуса №3 не была очищена от снега и наледи. Кроме того, администрацией учебного заведения не были приняты меры к ограничению прохода граждан и учащихся в местах возможного схода наледи.

- По результатам проверки прокурором в отношении заместителя директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 8 Закона Тамбовской области «Об административных правонарушениях в Тамбовской области», которое направлено для рассмотрения в административную комиссию г. Тамбова, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.