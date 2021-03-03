В Тамбовской области собрали и вывезли на утилизацию больше 11 тысяч ламп и термометров

По данным управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, в 2020 году в бюджетных организациях региона собрано и вывезено на утилизацию более 11 тысяч люминесцентных, бактерицидных, энергосберегающих ламп и ртутных термометров.

Мероприятия по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов организованы на Тамбовщине в рамках исполнения подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области». В 2020 году на данные цели из бюджета области было выделено более 260 тысяч рублей.

- С 2017 года в стране запрещено закапывать ртутьсодержащую продукцию на полигонах. Поэтому региональные власти целевыми средствами субсидируют организацию сбора ртутьсодержащих отходов от учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Отметим, что в одной энергосберегающей лампе содержится около 100 миллиграммов газообразной ртути. Пары ртути относятся к первой группе вредных веществ. При разбивании ртутьсодержащей лампы концентрация этого вредного вещества в воздухе увеличивается в 160 раз.